Оккупант советует товарищу переводиться из-за проблем с командованием: «В штабе говорят: мы вас принципиально не запишем»

В телефонном разговоре оккупант советует своему товарищу перевестись в другую воинскую часть из-за того, что в воинской части, в которой они сейчас, происходит произвол со стороны командования.

Об этом свидетельствует перехват, опубликованнный ГУР.

- Слышишь, есть переводы между частями, напиши на перевод в другую часть еб*ть.

- Пох*й куда-нибудь, на 11-й, не знаю, пох*й. В пятёрки пох*й куда писать. Ну это же с*ка дыра еб*нная. Это бл* нах*й девятка.

- Хочешь прикол еб*ть? Вчера приехала сотка, забрала три человека: медведя, волка и моряка. А нас не забрали, прикинь? Я звоню: «Что такое?». «А вы пойдете второй партией, по новым законам вам надо заново записываться, переписываться, ждать еще полтора месяца». А эти, в штабе нам говорят: «Та х*й вам нах*й, мы вас принципиально не запишем!».