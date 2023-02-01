Пресофицера ГПСУ Плантовскую уволили после новых фото в соцсетях

Эксофицера прессслужбы Государственной пограничной службы Иванну Плантовскую, попавшая в скандал из-за отдыхом за границей, была уволена с воинской службы.

Об этом сообщаетУкраинская правда со ссылкой на представителя ГНСУ Андрея Демченко.

По его словам, с должности офицера пресс-службы Южного регионального управления военнослужащая была переведена для прохождения дальнейшей службы в Житомирский пограничный отряд на должность, не связанную с коммуникационным направлением.

- В настоящее время она уволена из рядов Государственной пограничной службы Украины в соответствии с нормами законодательства о воинской обязанности и военной службе. Увольнение произошло в конце января. Еще раз отмечу, во время полномасштабной войны тысячи пограничников и пограничниц с оружием в руках защищают страну и погибают за нее, самоотверженно обеспечивают защиту границы на не менее угрожающих направлениях, поэтому я очень надеюсь, что наших ребят перестанут и не будут сравнивать с действиями отдельных военнослужащих, которые больше внимания уделяют личной жизни и кичатся этим, — отметил Демченко.

Плантовская на своей странице в Facebook отреагировала на информацию о ее увольнении и призвала «перестать разжигать рознь внутри страны».



В начале 2023 года эксофицер опубликовала фотографии, как она встречала Новый год в Париже. Ее сообщения были опубликованы именно 31 декабря и 1 января, когда украинские города были атакованы российскими ракетами и дронами.

Ее одиозные фотографии частной жизни и роскошного отдыха вызвали волну возмущений украинцев.

В то же время, Плантовская предложила читателям «быть добрее и светлее в 2023 году», а также «без ненависти, без злобы, без зависти просто порадоваться за ближних» — мол, тогда «2023 год принесет вам душевное спокойствие и счастье».

«С Украиной в сердце! Слава ВСУ! Спасибо воинам, которые дают возможность поймать момент счастья!» – написала экспрессофицер.

Также недавно эксвоеннослужащая опубликовала новые фотографии на своей странице в Facebook и получила очередную порцию хейта от пользователей. В комментариях люди возмутились, что пресс-офицер продолжает публиковать эпатажные фотографии.

В ответ Плантовская отметила, что они просто «завистники, не имеющие своих денег, считают чужие».