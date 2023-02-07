Нардеп Чорноморов выступает за то, чтобы при корпоратизации «Энергоатома» были «прощены» долги городов-спутников АЭС за коммунальные услуги

При рассмотрении вопроса корпоратизации «Энергоатома», в состав которого входит Пивденноукраинская атомная станция, народный депутат Украины Артем Чорноморов просил Верховную Раду простить долг перед энергокомпанией предприятиям местных громад за предоставление коммунальных услуг.

Как отмечает нардеп на своей странице в Facebook, «к сожалению, просьбу и призыв к справедливости не учли».

«При рассмотрении вопроса корпоратизации «Энергоатома» спросил у коллег о том, сколько стоит справедливость для жителей городов-спутников атомной энергетики. Городов, жители которых ежедневно живут в зоне наблюдения АЭС, а с момента полномасштабного вторжения, как и все украинцы, не сомневаясь встали на защиту стратегических объектов. В частности, речь и о нашем Южноукраинске, где стоит Пивденноукраинская АЭС, являющаяся частью объединенного Вознесенского района, который один из первых остановил атаку россиян, отрезав подкрепление для тех оккупантов, которые пытались захватить Киев», - рассказал нардеп.

Он отметил, что сумма долгов коммунальных предприятий в четыре раза меньше той, которую государство должно было перечислить на развитие общин, в случае, если бы были выполнены законодательные нормы, действие которых оказалось в состоянии неопределенности после внесения изменений в ряд законов.

«Вопрос стоимости справедливости у меня возник, когда попросил коллег простить долг коммунальных предприятий городов-спутников «Энергоатома». Речь о 450 миллионах гривен, которые должны отдать местные КП «Энергоатому» за предоставление услуг по поставке коммунальных услуг (отопление, водоснабжение и т.п.). Отметил, что эта цифра почти в четыре раза меньше той, которую государство «задолжало» городам из зоны наблюдения АЭС, когда «потеряло» нормы, по которым энергетические компании должны платить деньги на развитие территорий, где они расположены», - написал Чорноморов.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что его предложение не было учтено, он продолжит борьбу за учет интересов городов-спутников АЭС.

«В результате закон о корпоратизации был принят. И это хороший сигнал о том, что усовершенствование нашей энергетической системы продолжается. К сожалению, моя просьба и призыв к справедливости не учли. Однако я не теряю надежды и продолжаю работать над тем, чтобы интересы нашего Южноукраинска, Вараша, Нетишина и Энергодара были учтены», - подытожил нардеп.

Как известно, Кабмин лишил льгот на электроэнергию граждан, проживающих в 30-километровой зоне вокруг АЭС. После чего народный депутат Украины Артем Чорноморов стал одним из инициаторов обращения Парламента в Кабмин с требованием вернуть льготы украинцам, живущим в 30-километровой зоне атомных электростанций, а также для тех, кто использует в своих домах электрообогрев. До этого нардеп Чорноморов заявлял, что решение установить единый тариф на электроэнергию, которым льгот были лишены сразу четыре категории населения, было принято за спиной Президента.

Во время «Часа вопросов к Правительству» нардеп Чорноморов прямо спросил у Шмыгаля о льготах на электроэнергию для живущих рядом с АЭС. Через две недели, во время одной из сессий, Артем Чорноморов снова обратился к премьер-министру с требованием вернуть льготы живущим рядом с АЭС.