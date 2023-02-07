Уже 9 тысяч украинцев подали заявки на вступление в «Гвардию наступления»

Уже подано почти 9 тысяч заявок в рамках набора в штурмовые бригады МВД «Гвардия наступления».

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Сообщается, что активнее всего добровольцы пользуются сайтом storm.mvs.gov.ua, через который за пару дней кампании уже получено почти 7 900 анкет. Непосредственно в полицейскую бригаду «Лют» добровольцы отправили более 2000 заявок. В штурмовые бригады Национальной гвардии, которых представлено больше всего, подано более 4500 заявок, присоединиться к бригаде пограничников «Стальная граница», по состоянию на данный момент, есть более 1200 желающих.

Общение с добровольцами и запись в новые подразделения МВД проходят и в привычных для граждан Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), наиболее приближенных ко всем общинам на всей территории нашей страны. Через ЦПАУ всего поступило более 5000 обращений, а подано заявок добровольцев - более 1000.

В МВД напомнили, что доброволец, который хочет присоединиться к «Гвардии наступления», может подать соответствующую анкету на сайте storm.mvs.gov.ua, где представлены все комплектующиеся бригады. Также там представлен список ЦПАУ. Другой вариант — телефон «горячей линии», на которой можно проконсультироваться и получить информацию, куда прийти.

Как известно, в структуре МВД Украины начался набор добровольцев в штурмовые бригады в составе Национальной гвардии, Национальной полиции и Госпогранслужбы. На Николаевщине также стартовал набор в новые бригады.