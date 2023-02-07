На Николаевщине 8 февраля не планируются никакие отключения электроэнергии – будут проводить замеры потребления

8 февраля в Николаевской области будут производить замеры объемов потребления электроэнергии. В этой связи отключения электроэнергии не планируются.

Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».

В компании объяснили, что предельные величины потребления (лимиты) рассчитываются отдельно для каждого оператора системы распределения и напрямую зависят от объемов потребления в день замеров.

«Нынешние лимиты устанавливались исходя из показателей, замеренных по Николаевщине в октябре 2022 года. А тогда еще не был отопительный сезон, почти сотня населенных пунктов были обесточены из-за оккупации и т.д.

Для каждого оператора системы распределения определены дни замеров объемов потребления. В Николаевской области это среда, 8 февраля.

В этот день никаких плановых, включая почасовые, отключений не будет – все потребляют электроэнергию в нормальном режиме.

В случае новых ракетных атак или других причин, которые могут привести к значительному дефициту в энергосистеме, день замеров будет перенесен – в таком случае известим отдельно», – говорится в сообщении.