Исполком Николаевского городского совета планирует закупить 15 кроссоверов для «мер по территориальной обороне»

Исполнительный комитет Николаевского городского совета объявил тендер на закупку 15 автомобилей RENAULT DUSTER для мер по территориальной обороне.

Об этом свидетельствует информация на портале закупок.

«Меры по территориальной обороне (улучшение материально-технической базы на выполнение задач территориальной обороны в городе Николаеве, в том числе связанных с мобилизационной подготовкой), а именно ДК 021:2015: 34110000-1 - Легковые автомобили (автомобиль RENAULT D 4WD или эквивалент)», - говорится в объявленном тендере.

В документации указано, что автомобили должны быть не позднее 2022 выпуска и поставлены заказчику до 28 февраля.

Тендер объявлен на 12 миллионов гривен. То есть исполком Николаевского горсовета согласен отдать за один автомобиль 800 тысяч гривен. Окончательная сумма, за которую будут приобретены кроссоверы, станет известна после подписания договора.

На официальном сайте RENAULT указано, что стоимость модели, которую хочет приобрести горсовет, стартует от 632 тысяч 600 гривен. Как известно, цена автомобиля зависит от комплектации.

Вот что именно хочет видеть исполком в автомобилях, которые планирует купить: