Мэрия Днепра вместе с НАБУ отсудила у Коломойского аэропорт

Городской совет Днепра совместно с НАБУ отсудили аэропорт у украинского олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в своем Telegram.

«Несколько месяцев назад мы объявили, что мэрия Днепра совместно с НАБУ отсудили аэропорт у Коломойского. Впрочем, те, кто разбирается в тонкостях юриспруденции, особенно в нашей стране, и еще более особенно - на «юриспруденции» Игоря Валерьевича, были полны скепсисом относительно этого результата. Тогда все говорили, что надо ждать апелляции, прежде чем решение вступит в силу. Теперь - после всех судебных споров, «болезней» самих судей, многочисленных переносов заседаний и других странных чудес, мы выиграли это дело», - написал Филатов.

Городской голова также поделился надеждой, что «Коломойский больше не будет паразитировать на аэропорте города».

«И хотя впереди еще кассационный суд, убежден, что наш аэропорт уже вырван из его рук», - добавил он.

Известно, что ООО «Международный аэропорт «Днепропетровск» принадлежит авиакомпании «Днеправиа», которая, в свою очередь, принадлежит ООО «Галтера» из орбиты Коломойского. Объекты аэропорта оказались у Коломойского во время приватизации государственной авиационной компании Днеправиа при президентстве Виктора Ющенко. На балансе госкомпании был имущественный комплекс аэропорта.

Напомним, как в сентябре прошлого года суд забрал у компании Коломойского право пользования аэропортом в Днепре.