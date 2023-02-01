С 8 декабря в ЦПАУ Николаева снова можно заказать паспорт гражданина Украины и загранпаспорт

Начиная с 8 февраля 2023 года Департамент предоставления административных услуг Николаевского городского совета возобновляет прием граждан для оформления паспорта гражданина Украины (id карточка) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Записаться на оформление можно ежедневно кроме выходных с 9:00 до 15:00 по адресу: проспект Богоявленский, 1 (администрация Ингульского района).

Или по телефону (0512) 30-01-12.

Мэр добавил, что чуть позже будет добавлен еще один номер телефона, чтобы не перегружать основной.