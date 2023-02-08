Сербский депутат просматривал порно в парламенте во время дебатов по Косово: Он подал в отставку

В Сербии депутата Социалистической партии Звонимира Стевича подловили в парламентском зале на просмотре порнофильма на его мобильном телефоне.

Об этом сообщает сербское издание NOVA , пишет «Европейская правда» .

В соцсетях появилось видео, на котором отчетливо виден экран его мобильного телефона с соответствующими кадрами.

Стевич просматривал пикантное видео во время дискуссии о европейском плане по Косово, когда президент Сербии Александар Вучич говорил о большом давлении на страну. Примечательно, что сам Стевич родом из Косово и Метохии.

Депутат является членом комитета по Косово и Метохии, а также заместителем члена комитета по конституционным вопросам и законодательства и комитета по административно-бюджетным вопросам.

После появления и обсуждения этой новости, появилось сообщение, что депутат Социалистической партии Звонимир Стевич, которого подловили на просмотре порнографического видео в парламентском зале прямо во время заседания, сложил мандат, похоже, под давлением партии.

Об этом сообщает РТС . Отмечается, что издание получило подтверждение, что Стевич подал в отставку.