В Очакове власти думают, сносить ли памятник Суворову – мнение спрашивают у местных жителей

Памятник Суворову в Очакове во время войны. Фото: Радио Свобода В Очакове запустили голосование, чтобы решить дальнейшую судьбу памятнику российскому полководцу Александру Суворову.

Об этом сообщается на сайте городского совета.

«Для дальнейшего решения Очаковский городской совет изучает мнение жителей общины относительно дальнейшей судьбы памятника Суворову, который находится в городе Очаков», – говорится в сообщении.

Для выяснения мнения горожан используют опросы в Google-формах. Жители общины могут проголосовать за то, чтобы оставить памятник не маске, демонтировать и перенести в музей или предоставить свой развернутый вариант относительно возможного будущего памятника.

Напомним, как в декабре 2022 года памятник российскому генералу Суворову в Николаеве облили красной краской.

А в Одессе 29 декабря коммунальные службы завершили демонтаж памятников Екатерине II и Суворову.