Коллекция NFT-котов ВСУ поможет собрать 40 миллионов на флот морских дронов через UNITED24

Команда UACatsDivision совместно с UNITED24 и крипто-медиа ресурсом Incrypted объявили о создании первой национальной NFT-коллекции с изображением котов-героев ВСУ.

Все собранные от продажи средства будут направлены на покупку боевых морских дронов, сообщает Укринформ.

– Сейчас в Украине формируется первый в мире флот морских дронов. Это технологическая разработка, которая позволит оградить акватории украинских морей и мирные города от российских ракет. Морские дроны могут выполнять сразу несколько боевых задач: проводить морскую разведку, наблюдать за береговой активностью и наносить огневые поражения по целям. Вместе украинцы создают технологическую историю, - отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Цель проекта состоит в том, чтобы в результате продажи всех созданных NFT-изображений коллекции собрать 40 млн. гривен. Все средства будут направлены на приобретение 4 боевых единиц первого в мире флота морских дронов, а уникальный NFТ-кот остается в собственности приобретшего его человека.

- Наша миссия – осветить героизм нашего народа в борьбе за свободу и независимость Украины. Мы хотим отчеканить котов ВСУ в виде NFT-коллекции, которая навсегда останется символом непокорности и несокрушимости украинского народа, - отметил соучредитель проекта UACatsDivision Дмитрий Курикша.

Коллекция создается вместе с крипто-медиа Incrypted, которые с начала полномасштабного вторжения организуют сбор средств на благотворительные проекты от мирового крипто-сообщества.

Обычно процедура создания NFT-коллекции и ее полная распродажа проходят в довольно ограниченный промежуток времени. Начало распродаж стартует 22 февраля 2023 года.

UACatsDivision – это первая NFT-коллекция с изображением котов ВСУ. Котик из ТРО, котик-морпех, котик-медик, котик-журналист и еще 10 000 разных котов, защищающих родную землю от врага.

Организаторы призывают создать своего уникального пушистого героя и внести собственный вклад в победу Украины.

NFT — это единица данных в цифровой книге, то есть криптографический токен, не взаимозаменяемый. Такие токены полностью различаются между собой, уникальны, а их количество строго ограничено. Сфера цифрового искусства была первой, где началось массовое использование NFT благодаря способности технологии блокчейн обеспечивать уникальную подпись и право собственности.

После создания NFT токен будет находиться в крипто-кошельке владельца, который он может хранить, отправлять, дарить или коллекционировать.

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