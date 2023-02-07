«Укрэнерго» в течение девяти дней будет проводить измерения фактического потребления электроэнергии в каждой отдельной области

По всей Украине, начиная с 8 февраля, будут изменены лимиты потребления. По каждой области в один день в течение двух недель не будет ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений. Это необходимо для того, чтобы были произведены измерения фактического потребления в каждой области.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

«Поочередно в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления. Поскольку в энергосистеме дефицит мощности, вызванный российскими атаками, одновременно в областях, где не производятся замеры в конкретный день, лимиты потребления могут быть несколько снижены. Более конкретную информацию вы можете получить от облэнерго в своем регионе. Но энергетики будут делать все возможное, чтобы потребители не испытали дополнительный дискомфорт из-за проведения измерений», - говорится в сообщении.

«Благодаря этому мы сможем увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии. Такое исследование, называемое режимным измерением, позволяет определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при нормальной работе энергосистемы. Такие измерения позволят учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления», - добавили в компании.

Полученные результаты, которые будут учитывать изменения в численности населения и размещении предприятий, позволят скорректировать объемы лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение имеющейся в системе мощности по регионам.

В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру ориентировочный график режимных измерений таков:

- 8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;

- 9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;

- 10 февраля: Волынская, Киевская области;

- 13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;

– 14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;

- 15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;

– 16 февраля: Днепропетровская область;

– 17 февраля: город Киев, Черновицкая область;

- 20 февраля: Львовская, Одесская.