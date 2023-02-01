Вероятно, двое украинцев погибли во время землетрясений в Турции, судьба еще 19 остается неизвестной

В результате землетрясений в Турции предположительно погибли двое украинцев, судьба еще 19 остается неизвестной.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

«Как сообщила турецкая сторона, в результате землетрясения вероятно погибли два гражданина Украины. Посольство в настоящее время проверяет эту информацию и принимает меры по установлению лиц погибших. Известно также о 4 пострадавших украинцах. Они получили легкие телесные повреждения, угроз их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются. Пострадавшие обеспечены временным жильем и продуктами питания», - говорится в сообщении.

В общей сложности дипломаты уже разыскали 38 граждан, взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, которые не выходят на связь.