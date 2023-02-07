«газпром» создает собственную частную военную компанию, - ГУР

Энергетический монополист «газпром нефть» создает собственную частную военную компанию. Соответствующее распоряжение было подписано главой правительства рф Михаилом Мишустиным.

Документ устанавливает, что учредителями организации будет ОАО «газпром нефть» с размером доли в уставном капитале «организации» 70% и «частная охранная организация стаф-центр» с долей 30%.

При создании «организации» правительство россии ссылается на закон «о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», где указано, что предприятиям отрасли «может быть предоставлено право на учреждение частной охранной организации». Размер доли такого предприятия в уставном капитале новой «организации» не может быть меньше 50%.

«Таким образом в россии продолжается «гонка вооружений» среди основных политических игроков, активно создающих частные армии по примеру ППК «вагнер» евгения пригожина», - уточняют в ГУР.

Напомним, что ранее в ГУР назвали три направления, откуда армия рф будет на наступать в феврале.