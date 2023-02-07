В небе Южной Кореи заметили воздушный шар, запущенный в КНДР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Официальные лица минобороны Южной Кореи считают, что воздушное пространство нарушило метеозонд, а не аэростат, предназначенный для шпионской деятельности.

В предыдущий раз беспилотники КНДР вторгались в воздушное пространство Южной Кореи 26 декабря прошлого года. Тогда пять северокорейских беспилотников пересекли границу и один из них даже ненадолго вошел в запретную для полетов зону вокруг офиса президента Южной Кореи, что побудило южнокорейских военных поднять истребители и вертолеты.

Напомним, над Америкой зафиксировали два китайских разведывательных воздушных шара – США и Китай обменялись обвинениями. Позже сообщалось, что США сбили предположительно китайский шпионский воздушный шар над океаном и начали сбор обломков.