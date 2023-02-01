В Латвии на заводе беспилотников произошел пожар

В Латвии на заводе компании Edge Autonomy, которая выпускает беспилотники, среди прочего, и для ВСУ, во вторник, 7 февраля, произошел пожар.

Об этом сообщает местное издание Par Drosibu.

Завод находится в городе Маруп, пригород Риги. Для тушения огня были привлечены 50 спасателей и пожарных, девять автоцистерн, три автолестницы и прочая техника.

В производственном корпусе, где произошло возгорание, присутствуют различные вещества, поэтому жителей района попросили закрыть окна и двери в своих домах и выключить вентиляцию во избежание вреда здоровью.

❗️Mārupes novada Mārupes pagasta iedzīvotāji, aizveriet māju logus, durvis, izslēdziet ventilāciju!

🔥Ražošanas ēkā izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks, radot plašu sadūmojumu, kas var nodarīt kaitējumu veselībai! Dzēšanas darbos piesaistīti plaši VUGD spēki. — VUGD (@ugunsdzeseji) February 7, 2023

Справка: Edge Autonomy — американская компания, штаб-квартира которой находится в Калифорнии. Дроны ее производства поставляются заказчикам из 60 стран. На сайте компании сообщается, что Edge Autonomy — лидер в сфере инновационных автономных систем, оптических систем и энергоэффективных решений. Среди клиентов компании — правительства и компании со всего мира.

Edge Autonomy выпускает дроны VXE30, а также БПЛА большой дальности Penguin, разработанные для сложных операций. В частности Penguin С может автономно работать до 25 часов, в зависимости от нагрузки, а его дальность прямой видимости составляет 180 км.