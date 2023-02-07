Посол Украины показал, как украинские спасатели отправляются в Турцию

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07.02.2023 20:58

Украинская спасательная команда, которую отправляют в Турцию для помощи в преодолении последствий разрушительных землетрясений, уже в пути.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, пишет "Европейская правда".

Василий Боднар отметил, что команда уже отправляется в путь и опубликовал фото. По его словам, Украина также предоставит гуманитарную помощь.

Напомним, 7 февраля Кабмин согласовал отправку в Турцию команды спасателей численностью 87 человек.

Как известно, в результате мощного землетрясения в Турции десятки тысяч человек получили ранения, погибли более 5 тысяч человек.

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