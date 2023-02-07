Посол Украины показал, как украинские спасатели отправляются в Турцию

Украинская спасательная команда, которую отправляют в Турцию для помощи в преодолении последствий разрушительных землетрясений, уже в пути.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, пишет "Европейская правда".

Василий Боднар отметил, что команда уже отправляется в путь и опубликовал фото. По его словам, Украина также предоставит гуманитарную помощь.

Напомним, 7 февраля Кабмин согласовал отправку в Турцию команды спасателей численностью 87 человек.

Yaklaşık 90 kişiden oluşan arama kurtarma ekibimiz Türk halkının yaralarını sarmak için yola çıkıyor. Ayrıca insani yardımlar göndermeye de devam ediyoruz. pic.twitter.com/Vwz8iLCCTb — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) February 7, 2023

Как известно, в результате мощного землетрясения в Турции десятки тысяч человек получили ранения, погибли более 5 тысяч человек.