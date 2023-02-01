В Николаевской области спасателям и лесникам передали три пожарных автомобиля

Пожарной техникой пополнились автопарки местной пожарной охраны Вознесенского района Александровка и Южного регионального офиса государственного предприятия «Леса Украины».

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ВГА.

«Во вторник, 7 февраля, начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и его первый заместитель Георгий Решетилов передали ключи от автомобилей главе Александровской общины Николаю Бензарю и руководителю Южного регионального офиса ГП «Леса Украины» Александру Грицаю», - говорится в сообщении.

В ВГА отметили, что спасатели получили один из автомобилей, два других – передали лесникам. Пресс-служба пишет, что Виталий Ким выразил надежду, что техника поможет быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации.