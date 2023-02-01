В Сирии под завалами дома от землетрясения родился младенец

В сирийском городе Алепо под завалами одного разрушенного от землетрясения здания родился младенец.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

Как известно, утром 6 февраля в Сирии зафиксировали землетрясение, в результате которого были разрушены многие здания. Под завалами одного из жилых домов родился мальчик.

Его мать умерла сразу после родов. Младенца из груды обломков вынесли местные жители. Врачи осмотрели ребенка и не обнаружили у него никаких повреждений на теле.

Напомним, количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 8 тысяч. Власти Турции объявили о семидневном трауре по погибшим в результате катастрофы.