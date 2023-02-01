В «Николаевоблтеплоэнерго» сообщили, где можно набрать чистую воду, пока отсутствует централизованное водоснабжение

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» опубликовали обновленный перечень адресов, где можно бесплатно набрать очищенную воду, пока отсутствует централизованное водоснабжение.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Точки выдачи воды работают на базе компании:
– ул. Казарского, 2-к
– ул. Китобоев, 7-а
– ул. Ген. Карпенко, 20-а
– ул. Бела, 71
– ул. Николаевская, пятая
– ул. Колодезная, 3-б
- пр. Героев Украины, 21-а
– ул. Передовая, 69-к
– ул. Малко-Тырновская,1-я
– ул. Херсонское шоссе, 40-к
– ул. 2 Экипажная, 4-й
– ул. Безымянная, 91-в
– пер. Транспортный, 6/2
– ул. Дачно, 7-б
– ул. Ген. Карпенко, 51-а
– пер. Полярный, 2-к
– ул. Корабелов, 2-я
– ул. Глинки, 8-к
– ул. Янтарно, 67-в
– ул. Рыбная, 1-е
- пр. Героев Украины, 91-к
– ул. 6 Слободская, 45
– ул. Колодезная, 10-в
– ул. Чкалова, 215-д
- пр. Центральный, 267-б
– ул. Космонавтов, 144-к
– ул. Крылова, 50-е
- пр. Центральный,171-д
- пр. Богоявленский, 22-в
Ориентировочный график работы: ежедневно с 06:30 до 20:30 часов.
Напомним, что 7 февраля в Николаевводоканале снова заявили о проблемах на насосной станции. Полдня вода подавалась с пониженным давлением. На предприятии не смогли предоставить ориентировочные сроки, когда возобновится водоснабжение.