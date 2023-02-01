В «Николаевоблтеплоэнерго» сообщили, где можно набрать чистую воду, пока отсутствует централизованное водоснабжение

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» опубликовали обновленный перечень адресов, где можно бесплатно набрать очищенную воду, пока отсутствует централизованное водоснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Точки выдачи воды работают на базе компании:

– ул. Казарского, 2-к

– ул. Китобоев, 7-а

– ул. Ген. Карпенко, 20-а

– ул. Бела, 71

– ул. Николаевская, пятая

– ул. Колодезная, 3-б

- пр. Героев Украины, 21-а

– ул. Передовая, 69-к

– ул. Малко-Тырновская,1-я

– ул. Херсонское шоссе, 40-к

– ул. 2 Экипажная, 4-й

– ул. Безымянная, 91-в

– пер. Транспортный, 6/2

– ул. Дачно, 7-б

– ул. Ген. Карпенко, 51-а

– пер. Полярный, 2-к

– ул. Корабелов, 2-я

– ул. Глинки, 8-к

– ул. Янтарно, 67-в

– ул. Рыбная, 1-е

- пр. Героев Украины, 91-к

– ул. 6 Слободская, 45

– ул. Колодезная, 10-в

– ул. Чкалова, 215-д

- пр. Центральный, 267-б

– ул. Космонавтов, 144-к

– ул. Крылова, 50-е

- пр. Центральный,171-д

- пр. Богоявленский, 22-в

Ориентировочный график работы: ежедневно с 06:30 до 20:30 часов.

Напомним, что 7 февраля в Николаевводоканале снова заявили о проблемах на насосной станции. Полдня вода подавалась с пониженным давлением. На предприятии не смогли предоставить ориентировочные сроки, когда возобновится водоснабжение.