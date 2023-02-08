В Николаеве для помощи городским медучреждениям привлекают иностранных благотворителей

Во вторник, 7 февраля, в одно из медицинских учреждений Николаева приехали французский благотворительный фонд L'A Enfants de l'Ukraine и украинская общественная организация «Надежное благосостояние инвалидов». Ознакомиться с работой больницы их пригласили представители партии «Слуга Народа» – депутат Николаевского облсовета и глава фракции Игорь Кич и депутат городского совета Елена Кузьмина.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Благотворителям рассказали о деталях работы медучреждения, основных направлениях и насущных потребностях.

«Николаев все еще прифронтовый город, и наши медучреждения продолжают работать в режиме нон-стоп. Особенно те учреждения, которые оказывают реабилитационную помощь. Им необходима поддержка не только от государства, поэтому мы стараемся привлекать благотворительные организации. На этот раз ознакомили французских благотворителей с нашей больницей и рассказали о нуждах», – рассказал Игорь Кич.

«Больнице хватает всех медикаментов, есть все необходимое оборудование для реабилитации, но не хватает принадлежностей для длительного пребывания здесь. Поскольку заведение специализируется и на реабилитации, которая может длиться от нескольких недель и более, есть потребность в стиральных машинках, кондиционерах, холодильниках, постельном белье и т.д.», – рассказала Елена Кузьмина.

Также благотворители привезли в медучреждение первую помощь – дезинфицирующие средства, наборы гигиены и т.д. Французские партнеры заверили, что в скором времени приступят к поиску необходимого для больницы.