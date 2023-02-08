В Украине выросло потребление электроэнергии, дефицит остается – Николаевщине ограничения не вводили

В Украине 8 февраля потребление электроэнергии выросло из-за понижения температуры, в то же время несколько возросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего – в вечерние часы.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

После аварийного ремонта оборудование включено в работу один блок на одной из электростанций в центральном регионе. Также возросло поколение из возобновляемых источников энергии. Одновременно один блок на другой электростанции выведен в аварийный ремонт. Продолжается импорт электроэнергии.

Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия делится на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения.

Лимиты потребления не приходились в Запорожскую, Донецкую и Николаевскую области, где сегодня планировалось провести измерения фактического потребления. Однако из-за повреждения водопровода в результате обстрелов россиян замеры в Николаевской области пока производиться не будут, так как поврежденная критическая инфраструктура является значительным потребителем, что повлияет на показатели измерений. При этом ограничения потребления в области пока не будут применяться.

До остальных операторов систем распределения (облэнерго) доведены лимиты потребления, действующие в течение суток.

Превышение лимитов приводит к созданию аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

В Одессе и близлежащих районах применяются аварийные отключения.

В Одесской области ремонтные бригады «Укрэнерго» и облэнерго работают 24/7 и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения. Также продолжаются работы на всех других объектах, поврежденных в результате ракетных и дроновых атак россиян.