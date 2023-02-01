«Укроборонпром» вместе с чешской компанией будет производить бронетехнику

«Укроборонпром» достиг договоренностей с чешским производителем военной техники VOP CZ в сфере бронетехники.

Об этом пишет пресс-служба « Укроборонпрома».

За приоритет Укроборонпром и VOP CZ определили производство, ремонт, совместные разработки бронированной техники и создание цепочек снабжения деталей и изделий.

«В целом сотрудничество предполагает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров, развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров», - добавляет прессслужба.

Углубление партнерства будет способствовать интеграции Украины в ОПК НАТО. Сегодня «Укроборонпром» имеет договоренности о сотрудничестве с более чем 10 странами-членами Альянса.

Напомним, что в декабре «Укроборонпром» перешел в финальную стадию испытаний ударного БПЛА собственного производства.