Президент Грузии заявила, что Саакашвили не освободят, даже если она его помилует

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что осужденный третий президент страны Михеил Саакашвили не может быть уволен даже в случае помилования, так как его обвиняют еще по трем делам.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

«6 февраля Тбилисский городской суд не вынес приговор Михеилу Саакашвили. Президент не обсуждает и не может обсуждать справедливость/несправедливость этого решения, но политическая оценка этого решения зависит от всех нас – понятно одно, что этим решением грузинский народ был приговорен к тому, чтобы ходить по замкнутому кругу и остаться заложником этой ситуации», - заявила Зурабишвили.

Глава грузинского государства добавила, что страна не сможет восстановить свое лицо и репутацию с помилованием.

В пошатнувшемся доверии к Грузии президент обвинила как правящую партию, так и оппозицию.

«Беспрецедентная дискредитация страны продолжается, мешает правильному развитию наших отношений с нашими партнерами, мешает выразить солидарность украинскому народу и стране во время этого тяжелейшего испытания, что наносит ущерб грузинской традиции, мешает нашей признанной европейской перспективе, мешает нам работать над 12 рекомендациями. статуса кандидата на членство в ЕС - ред.) и мешает приобрести статус кандидата», - считает Зурабишвили.

По ее словам, все другие важные для Грузии вопросы сегодня даже не обсуждаются на публичном уровне.

«Правительством не вырабатывается необходимая стратегия – ни на нарастающие тенденции оттока нашей рабочей силы, в основном молодежи, ни на массовый приток из России и на предотвращение его возможных угроз», – добавила она.

По словам грузинского лидера, в стране возникли вопросы и сомнения, что оскорбительно для большей части ее населения - «будет ли Грузия следовать заявленному курсу или вернется на орбиту россии?».

«Репутация страны была подорвана, доверие пошатнулось, наше место в новом геополитическом контексте стало неопределенным. Это само по себе могло быть опасным, если бы россия считала, что мы потеряли явную поддержку наших традиционных партнеров», - считает Зурабишвили.

По ее словам, все должны перестать спекулировать и играть с будущим Грузии, взять на себя ответственность и перестать портить ее имидж.

Напомним, как Саакашвили во время судебного заседания показал, в каком ужасном состоянии он находится . При этом инъюст Грузии не видит причин для перевода Саакашвили в реанимацию.

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