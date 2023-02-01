Врачи николаевского ЦПМСП №4 получили от фонда Nova Ukraine автомобиль скорой помощи

Волонтеры из фонда Nova Ukraine передали Николаеву очередной автомобиль скорой помощи.

Об этом сообщил николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Он заявил, что автомобиль будут использовать врачи Центра первичной медико-санитарной помощи №4.

«Пытаемся распределять скорые от наших партнеров во все медицинские учреждения в зависимости от необходимости, чтобы врачи могли оперативно выезжать на вызовы и оказывать жителям города помощь дома. Спасибо Nova Ukraine! С вашей поддержкой мы обязательно победим», – добавил он.