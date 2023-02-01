Минкульт разрешил демонтаж памятников советскому летчику Чкалову и российскому генералу Ватутину - один из них уже снесли

В среду, 8 февраля, Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что в Киеве памятники советскому генералу Николаю Ватутину и российскому летчику Валерию Чкалову должны быть демонтированы в ближайшее время.

Об этом сообщает Минкульт.

«В МКИП признали такими, которые не подлежат занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, объекты культурного наследия: Памятник генералу армии Ватутину Н. Ф., который расположен в Мариинском парке Киева; Памятник Чкалову В. П., расположенный по ул. Олеся Гончара в г. Киеве. Соответствующий приказ подписал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко», - сказано в сообщении.

В министерстве указали, что теперь столичная власть точно должна исключить эти памятники из перечня только что выявленных объектов, демонтировать монументы и перенести их.

Позже в КГГА сообщили, что памятник советскому летчику Чкалову уже демонтировали. Для выполнения работы была задействована бригада из пяти человек, автомобиль с краном-манипулятором и грузовик. Согласно решению Киевского городского совета, после демонтажа его перенесут в Музей авиации Украины имени А. К. Антонова. Памятник Ватутину будет демонтирован в четверг.

Напомним, ранее в Киеве снесли самый старый бюст поэта Александра Пушкина.