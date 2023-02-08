Руководство Минобороны и Минздрава решает проблемы с реабилитацией военнопленных, - Замазеева

Реабилитация военнопленных должна проходить в максимально комфортных условиях и с минимумом бюрократических процедур.

Это подчеркнула председательница Николаевского областного совета Анна Замазеева.

“И второе условие не менее важно, чем первое – наши Защитники и Защитницы не должны чувствовать на себе после российских пыток еще и украинский «административный футбол», - пояснила она.

Об этом говорили на совещании в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, где присутствовали: министр здравоохранения Виктор Ляшко, заместительница министра обороны Анна Маляр, командующая Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко, а также представители Координационного штаба. Николаевщину кроме Анны Замазеевой также представляли советница председателя ОВА Ольга Малярчук и председательница постоянной комиссии облсовета по медицинским вопросам Ирина Шабильянова.