Руководство Минобороны и Минздрава решает проблемы с реабилитацией военнопленных, - Замазеева

Реабилитация военнопленных должна проходить в максимально комфортных условиях и с минимумом бюрократических процедур.
Это подчеркнула председательница Николаевского областного совета Анна Замазеева.
“И второе условие не менее важно, чем первое – наши Защитники и Защитницы не должны чувствовать на себе после российских пыток еще и украинский «административный футбол», - пояснила она.
Об этом говорили на совещании в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, где присутствовали: министр здравоохранения Виктор Ляшко, заместительница министра обороны Анна Маляр, командующая Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко, а также представители Координационного штаба. Николаевщину кроме Анны Замазеевой также представляли советница председателя ОВА Ольга Малярчук и председательница постоянной комиссии облсовета по медицинским вопросам Ирина Шабильянова.
“К сожалению, нам по наследству досталась постсоветская система власти, в которой координация между ведомствами проходит медленно и не всегда эффективно. К счастью, сегодня в этих ведомствах работают настоящие специалисты, понимающие современные вызовы и готовые на них реагировать. Надеюсь, достаточно скоро смогу сообщить о первых конкретных результатах нашего сотрудничества”, - пояснила глава областного совета.