Крымчанка с помощью видеосвязи оформила украинский паспорт

В Киеве сотрудники Государственной миграционной службы посредством видеосвязи оформили украинский паспорт для 25-летней девушки из Крыма. Они связались с семьей девушки, чтобы подтвердить ее личность.

Об этом сообщила глава ГМС Наталья Науменко.

Когда девушке было 16 лет, российские захватчики оккупировали полуостров. Тогда ее родители вместе с детьми решили остаться дома – на родной земле и девушка не могла оформить украинские документы.

Судя по сообщению Науменко, девушка сейчас находится в Киеве. Объясняется, что родители девушки из-за болезни и материальных трудностей не имели возможности уехать на материковую Украину, чтобы подтвердить личность дочери. С помощью видеосвязи удалось установить личность крымчанки и оформить ей долгожданный паспорт.