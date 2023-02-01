Украина получит от Латвии медоборудование почти на 400 тысяч евро

Министр и посол говорили о будущей поддержке Латвии в сфере гуманитарной помощи и лечения и реабилитации раненых на войне украинских солдат в латвийских медицинских учреждениях.

Меньгелсоне подтвердила поддержку Латвии для Украины и сообщила о ходе подготовки очередной партии медицинского оборудования. Украине передадут инфузионные насосы, аппараты ИВЛ, мониторы пациентов - всего 185 единиц на общую сумму в почти 378 000 евро. Медоборудование будет поставлено в Украину с использованием Механизма гражданской защиты Европейского союза.

В свою очередь, Мищенко поблагодарил Латвию за оказанную поддержку и лечение и реабилитацию украинских солдат. Именно в сфере реабилитации планируется усилить сотрудничество, не только обеспечивая реабилитацию раненым, но и передавая опыт латвийских реабилитологов украинским медикам.

Напомним, Латвия возобновила программу реабилитации украинских военных – в больницу доставили уже 12 защитников.