В Мелитополе осталось около трети довоенного населения

Во временно оккупированном Мелитополе остаются от 50 до 60 тысяч жителей, это треть от населения до начала полномасштабного вторжения россии.

Об этом на брифинге заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

- Осталось 50-60 тысяч жителей, это примерно треть от количества, которое было до 24 февраля 2022 года, - заявил он.

Он уточнил, что выехать из города можно через временно оккупированный Крым.

Мэр напомнил, что Украина продолжает выплачивать зарплату, начислять пенсии и другие социальные выплаты жителям временно оккупированных территорий.

Что касается гуманитарной помощи, по словам Федорова, сейчас нет возможности доставлять ее в увлеченные россиянами населенные пункты.

Напомним, мэр Мелитополя заявил, что кафиры похитили уже почти 1000 человек.