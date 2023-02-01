Саммит ЕС: Президент Зеленский выступил на заседании Европарламента

Утром в четверг, 9 января, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Бельгии Брюссель. Украинский лидер выступит в Европарламенте и посетит саммит ЕС.

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13:32 Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Европарламента.

12:03 В Европарламенте звучит государственный гимн Украины.

11:20 В Брюсселе уже собралась очередь журналистов, ожидающих прибытия Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание BFMTV

«Президент Украины прибыл в Брюссель после полета с Эммануэлем Макроном президентским самолетом», – говорится в сообщении.

Президент Европейского парламента Роберта Метцолла анонсировала выступление Зеленского.

«Исторический день для Европы. С гордостью сообщаю, что президент Украины Владимир Зеленский будет сегодня утром в Европарламенте», – написала она в Twutter, опубликовав фото с Президентом.