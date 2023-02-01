Ким попросил николаевцев не путать набор в добровольческие батальоны и штурмовые бригады с общей мобилизацией

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал не путать призыв в добровольческие штурмовые бригады и стрелковый батальон с обязательным призывом.

Об этом он рассказал в Telegram.

— Прошу не путать призыв добровольный в штурмовые бригады и стрелковый батальон с обязательным призывом. Часто спрашивают, почему раздают повестки, если это добровольческие штурмовые бригады. Так вот, призыв идет в штатном порядке, а добровольческие бригады и стрелковый батальон – это отдельно. Там добровольцы и еще не всех принимают, потому что необходима физическая подготовка, - заявил он.

Также он добавил, что через сайт по призыву регистрируется в десятки раз больше людей и приходят на медкомиссии.

— Сейчас по Николаеву по стрелковому батальону уже 5-я часть проходит комиссию, по штурмовым бригадам это отдельно. Каждый выбирает, что он будет делать. Ведь все знают, что скоро победа! Спасибо вам большое за активность, - добавил Виталий Ким.

Напомним, МВД объявило о создании добровольческих штурмовых бригад