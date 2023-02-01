Украинский летчик-истребитель Karaya заверил, что освоит западный реактивный самолет за три месяца

Украинский летчик-истребитель, майор Вадим Ворошилов, известный как Karaya, заявил, что сможет научиться управлять западным реактивным самолетом в течение нескольких месяцев.

Об этом он рассказал The Guardian.

По словам Ворошилова, учитывая его многолетний опыт полетов на МиГ-29 советских времен, для изучения всех боевых задач понадобится «до трех месяцев».

Также Karaya считает, что инженеры могли бы научиться ремонтировать реактивный самолет, как например F-16, за аналогичное время.

– Посмотрите, сколько целей мы поразили старой советской техникой. Представьте, что бы мы делали, будь у нас F-16. Дайте нам эти самолеты, и мы станем надежным щитом для всего демократического мира, – сказал пилот.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил, что он подумает о том, сможет ли Великобритания стать первой западной страной, которая пожертвует Украине боевые самолеты, но затем предупредил, что может понадобиться "три года", чтобы научиться пилотировать RAF Typhoon.

В свою очередь, Владимир Зеленский ответил, что украинские пилоты смогут научиться быстрее.

– Я не знал, что обучение на самолетах Typhoon длится три года. Давайте мы отправим наших пилотов и они научатся через 2,5 года, - заверил глава украинского государства.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Вадиму Ворошилову звание «Героя Украины».