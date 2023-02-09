В центре Киева демонтировали памятник советскому генералу Ватутину

В Киеве в Мариинском парке был демонтирован памятник советскому военачальнику генералу Николаю Ватутину.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Памятник перенесут в Музей авиации. Заместитель главы КГГА Владимир Прокопов добавил, что за последние годы было около десятка попыток разрушить или повредить памятник.

– Кроме того, три года назад была петиция на сайте Киевского городского совета о демонтаже этого памятника, и она очень быстро набрала более 10 тысяч голосов. Что тоже говорит о свободе киевлян, – сказал он.

Николай Ватутин – советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. Один из 4-х командующих советскими фронтами, погибшими в годы Великой Отечественной войны. Он активно участвовал в войне против остатков армии УНР, повстанцев Холодного Яра. В годы Второй мировой войны его действия привели к огромным потерям среди личного состава.