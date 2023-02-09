На Николаевщине суточная температура будет колебаться от 11 градусов мороза до +4

В Николаевской области в пятницу, 10 февраля, осадков не ожидают, ветер будет западный, умеренный.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре.

Прогнозируемая температура воздуха: ночью от 11 до 9 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.

Ресурс Ventusky прогнозирует, что в Николаеве суточные колебания температуры будут меньше – от -7 утром до +1 днем. По предварительным данным, на следующей неделе несколько потеплеет на 2-3 градуса, а примерно с 19 февраля температура будет колебаться в диапазоне 0+9 градусов.