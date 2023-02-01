Разведка Украины перехватила планы рф по захвату власти в Молдове, - Зеленский

Украинская разведка перехватила план Кремля по захвату власти в Молдове. Эта информация была немедленно передана президенту Молдовы Майе Санду.

Об этом президент Зеленский рассказал на саммите ЕС в Брюсселе.

«Недавно я говорил с президентом Молдовы госпожой Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке: детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдове. Российский документ, показывающий, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить свой контроль над ней», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что не колебался ни минуты, чтобы предупредить об этих угрозах Молдову, чтобы защитить ее.

«Мы не знаем, был ли в Москве отдан приказ действовать по этому плану против Молдовы. Но мы увидели, что они собираются делать. Мы узнали в этом именно то, что они уже пытались делать против Украины, против других государств, в том числе в Европе. Ничего нового», – сказал глава государства.

Напомним, что ранее Зеленский призвал Макрона и Шольца поддержать Украину дальнобойным оружием, авиацией и танками: «У вас есть потенциал game changers».