Львовские пластуны купили на польском OLX БТР и передадут его терробороне

Во Львове организации Пласт Львов, Украинская академия лидерства и беговой клуб ProBig собрали средства и приобрели БТР для территориальной обороны.

Об этом сообщает Пласт Львов.

БТР передадут бойцам из Львовской ТРО, воюющим в Луганской области. Именно военные нашли БТР польско-чешского производства (1969 года выпуска) в Польше на OLX и обратились с запросом помочь с покупкой.