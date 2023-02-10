Львовские пластуны купили на польском OLX БТР и передадут его терробороне

Во Львове организации Пласт Львов, Украинская академия лидерства и беговой клуб ProBig собрали средства и приобрели БТР для территориальной обороны.
Об этом сообщает Пласт Львов.
БТР передадут бойцам из Львовской ТРО, воюющим в Луганской области. Именно военные нашли БТР польско-чешского производства (1969 года выпуска) в Польше на OLX и обратились с запросом помочь с покупкой.
"Оплатой БТР занимался волонтерский Штаб Пласта во Львове, хотя это и оказалось очень не просто. Мы сделали все возможные и невозможные документы банку, чтобы они пропустили платеж. Сейчас БТР находится во Львове, вместе работаем над тем, чтобы сменить колеса и сделать противокумулятивный экран», - говорится в сообщении.