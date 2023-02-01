Оккупационные власти Крыма готовятся к украинской операции по освобождению полуострова, - ГУР

Русская оккупационная администрация и местное отделение ФСБ издали «решение об установлении высокого (желтого) уровня террористической опасности».

Об этом сообщает украинская разведка.

Согласно документу, устанавливаются высокий уровень угрозы в населенных пунктах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском (Едикуйском) районах Крыма.

«Аналогичный уровень угрозы объявляется подведомственными объектами министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и комитета по водному хозяйству и мелиорации. Срок действия мер не ограничен – до принятия решения об отмене», - уточнили в сообщении.

В решении указано, что подразделениям ФСБ рф, действующим в Крыму и линейному отделению МВС рф на транспорте, необходимо усилить контроль за передвижением транспорта на полуострове. Усиливается контроль за перемещением российских граждан и иностранцев и регистрацией временного места жительства.

Подразделениям МНС предписано провести ревизию специализированного оборудования для осуществления «спасательных операций». Местные администрации должны обеспечить места для временного размещения людей. На министерство здравоохранения возлагается обязательство подготовить заведения для оказания экстренной помощи и медицинской эвакуации.

«Подобные «меры безопасности» со стороны оккупантов являются признаком подготовки к началу операции по освобождению Крыма украинскими Силами Обороны. Также это может свидетельствовать о возможности осуществления провокаций со стороны российских спецслужб в отношении мирного населения полуострова с последующим переводом ответственности на Украину», - добавила пресс-служба разведки.

Напомним, как президент Хорватии заявил, что «Крым никогда больше не будет Украиной».