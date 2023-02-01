«Николаевовдоканал» начал заполнять резервуары водой, но предупредил, что она не питьевого качества

МКП «Николаевводоканал» сообщает, что заполняет резервуары водой, ориентировочно в течение 24 часов в Николаеве будет восстановлено централизованное водоснабжение.
Об этом говорится в сообщении предприятия.
«Горожане, по состоянию на 8 часов 45 минут, мы уже постепенно заполняем резервуары водой. Ориентировочно в течение 24 часов в городе будет восстанавливаться централизованное водоснабжение. Напоминаем, что вода подается не питьевого качества! Пригодна только для хозяйственно-бытовых нужд», - сообщили на «Николаевводоканал».