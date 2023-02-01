«Николаевовдоканал» начал заполнять резервуары водой, но предупредил, что она не питьевого качества

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10.02.2023 09:24

МКП «Николаевводоканал» сообщает, что заполняет резервуары водой, ориентировочно в течение 24 часов в Николаеве будет восстановлено централизованное водоснабжение.

Об этом говорится в сообщении предприятия.

«Горожане, по состоянию на 8 часов 45 минут, мы уже постепенно заполняем резервуары водой. Ориентировочно в течение 24 часов в городе будет восстанавливаться централизованное водоснабжение. Напоминаем, что вода подается не питьевого качества! Пригодна только для хозяйственно-бытовых нужд», - сообщили на «Николаевводоканал».

Фотофакт