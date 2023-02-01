«Без вашей помощи мы не справимся»: «Николаевгаз» призвал своих абонентов платить за распределение газа

АО «Николаевгаз» призвало своих клиентов платить за распределение и доставку газа, чтобы у компании были на средства восстановления разрушенной инфраструктуры.

Об этом говорится в сообщениях компании.

«После полномасштабного вторжения Николаевщина ежедневно страдала от вражеских обстрелов. Разрушены дома, школы, садики, фермерские хозяйства. Вражеские снаряды унесли жизни мирных жителей. Люди возвращаются в свои дома или то, что от них осталось, к сожалению. После обследования территорий работниками ГСЧС обследовать сети отправляются газовики. Газовые сети и оборудование уничтожены, это значит, что у нас впереди много работы, но без вашей поддержки мы не справимся», – говорится в сообщении.

Также в компании напомнили, что Очаков находится под постоянным огнем противника.

«Ежедневные обстрелы уничтожают дома, уносят жизни мирных жителей, но Очаковский участок компании работает и обеспечивает жителей общины необходимым, в эти холодные дни, ресурсом. Каждый день специалисты устраняют последствия обстрелов, выполняют ремонт оборудования», – добавили на предприятии.

«Николаевгаз» акцентирует внимание, что средства за оплату услуг являются единственным источником финансирования работы компании и возможности возобновить распределение газа в деоккупированных общинах.