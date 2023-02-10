На освобожденной территории Николаевщины восстанавливают разрушенные боевыми действиями магистральные каналы орошения

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10.02.2023 16:07

Специалисты Управления каналов реки Ингулец проводят ремонтные работы магистрального канала, пострадавшего в результате боевых действий.

Об этом говорится в сообщении УКРИ.

«Ремонтные работы магистрального канала после «русского мира». Специалисты УКРИ продолжают выполнять работы по ремонту магистрального канала», - говорится в сообщении.

В частности, производится ремонт перегородочного сооружения на ПК-86, разборка, засыпка и трамбовка «российских» окопов и блиндажей. Кроме этого, также производится ремонт взорванного россиянами трубоперехода на канале Р-4.

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