На освобожденной территории Николаевщины восстанавливают разрушенные боевыми действиями магистральные каналы орошения

Специалисты Управления каналов реки Ингулец проводят ремонтные работы магистрального канала, пострадавшего в результате боевых действий.

Об этом говорится в сообщении УКРИ.

«Ремонтные работы магистрального канала после «русского мира». Специалисты УКРИ продолжают выполнять работы по ремонту магистрального канала», - говорится в сообщении.

В частности, производится ремонт перегородочного сооружения на ПК-86, разборка, засыпка и трамбовка «российских» окопов и блиндажей. Кроме этого, также производится ремонт взорванного россиянами трубоперехода на канале Р-4.