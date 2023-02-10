На Херсонщине запретили видеорегистраторы – также нельзя делать фото в общественных местах

На территории Херсонской области вводится запрет на фото- и видеофиксацию и использование видеорегистраторов на автомобилях.

Соответствующее распоряжение подписал начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Использовать средства фиксации нельзя на:

- дорогах общего использования; - блокпостах; - объектах инфраструктуры; - объектах общего назначения; - укрепление или местоположение частей Сил обороны.

Также в Херсонской области с 18:00 до 6:00 будет действовать режим светомаски. В этот промежуток времени должно быть выключено уличное освещение, освещение территорий объектов, зданий и сооружений, рекламных вывесок, баннеров, витрин, жилых домов и придомовых территорий.