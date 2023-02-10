На Херсонщине запретили видеорегистраторы – также нельзя делать фото в общественных местах

На территории Херсонской области вводится запрет на фото- и видеофиксацию и использование видеорегистраторов на автомобилях.
Соответствующее распоряжение подписал начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Использовать средства фиксации нельзя на:
- дорогах общего использования;
- блокпостах;
- объектах инфраструктуры;
- объектах общего назначения;
- укрепление или местоположение частей Сил обороны.
Также в Херсонской области с 18:00 до 6:00 будет действовать режим светомаски. В этот промежуток времени должно быть выключено уличное освещение, освещение территорий объектов, зданий и сооружений, рекламных вывесок, баннеров, витрин, жилых домов и придомовых территорий.