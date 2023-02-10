«МрійДій» открыли в Николаеве две палатки, в которых горожане могут получить домедицинскую помощь, а также согреться и подзарядить гаджеты

Объединение бизнесменов «МрійДій» обустраивает в Николаеве две палатки, в которых жители города могут получить первую медицинскую помощь, консультацию терапевта, психологическую поддержку, обогрев и зарядку гаджетов.
Об этом говорится в сообщении объединения.
«МрійДій» помимо основной деятельности по распространению дистрибуции по Николаевской и Херсонской областях, с 1 февраля реализует новый гуманитарный проект на три месяца. Всего «МрійДій» обустраивает 2 палатки в Николаеве! Основную пользу, которую они несут жителям города и ВПЛ, это оказание первой домедицинской помощи, консультация у терапевта, психологическая поддержка, обогрев и зарядка гаджетов и конечно горячий чай!» – сообщили в «МрийДей».
Продлится проект три месяца, поэтому все люди, которые нуждаются в поддержке, смогут получить ее в этих специализированных палатках.
Всех, кто нуждается в помощи, ждут по адресам:
1. переулок Корабелов, 2А
2. ул. Крылова 38
Предоставление услуг :
- медицинская сестра ПН - ПТ (9:00 - 18:00)
- врач терапевт ПН – ПТ
(14:00 – 16:00) – переулок Корабелов, 2А
(16:00 – 18:00) – ул. Крылова 38
- психолог ПН-ПТ (12:00 - 14:00)
- круглосуточная охрана, потому что пункты работают круглосуточно и имеют постоянное электропитание.
«Безгранично благодарны нашим донорам за поддержку. Палатки, предоставленные организацией Terre Des Hommes Italia Onlus за средства Итальянского агентства по развитию и итальянский фонд CDP. Призываем быть человечными и поддерживать друг друга! Слава Украине!» – добавили в объединении.