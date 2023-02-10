«МрійДій» открыли в Николаеве две палатки, в которых горожане могут получить домедицинскую помощь, а также согреться и подзарядить гаджеты

Объединение бизнесменов «МрійДій» обустраивает в Николаеве две палатки, в которых жители города могут получить первую медицинскую помощь, консультацию терапевта, психологическую поддержку, обогрев и зарядку гаджетов.

Об этом говорится в сообщении объединения.

«МрійДій» помимо основной деятельности по распространению дистрибуции по Николаевской и Херсонской областях, с 1 февраля реализует новый гуманитарный проект на три месяца. Всего «МрійДій» обустраивает 2 палатки в Николаеве! Основную пользу, которую они несут жителям города и ВПЛ, это оказание первой домедицинской помощи, консультация у терапевта, психологическая поддержка, обогрев и зарядка гаджетов и конечно горячий чай!» – сообщили в «МрийДей».

Продлится проект три месяца, поэтому все люди, которые нуждаются в поддержке, смогут получить ее в этих специализированных палатках.

Всех, кто нуждается в помощи, ждут по адресам:

1. переулок Корабелов, 2А

2. ул. Крылова 38

Предоставление услуг :

- медицинская сестра ПН - ПТ (9:00 - 18:00)

- врач терапевт ПН – ПТ

(14:00 – 16:00) – переулок Корабелов, 2А

(16:00 – 18:00) – ул. Крылова 38

- психолог ПН-ПТ (12:00 - 14:00)

- круглосуточная охрана, потому что пункты работают круглосуточно и имеют постоянное электропитание.