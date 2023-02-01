«Не сомневался ни минуты»: Мужчина, который в Первомайске спас 16-летнюю девушку в Первомайске, рассказал детали происшествия

Николаевские спасатели встретились с Александром Журавленко, который недавно спас шестнадцатилетнюю Кристину на озере Фрегат города Первомайск. Сотрудники ГСЧС пообщались с Александром и его внучкой, которая в тот день стала свидетелем героического поступка дедушки.

Об этом сообщает ГСЧС.

Как известно, 7 февраля в Первомайске местный житель Александр Журавленко спас 16-летнюю девушку, провалившуюся под лед на озере Фрегат.

- Я очень испугалась, еще и к тому пес, с которым мы гуляли, тоже побежал в ледяную воду. Очень обрадовалась, когда все выбрались на берег целыми и невредимыми, – поделилась воспоминаниями внучка Александра Журбенко.

– Не колебался ни минуты. Уверенности придавали прежние спортивные навыки, ведь я занимался плаванием. Было тяжело, когда и сам провалился в воду, и хорошо, что нам помогли прохожие выбраться. Уверен, что кто-либо на моем месте так же поступил бы, - рассказывал Александр о событии того дня.

В ГСЧС поблагодарили господина Александра Журалевнко и «всех неравнодушных граждан, которые в трудные минуты готовы прийти на помощь, часто рискуя даже собственной жизнью».