В США учёные предлагают ввести новый сигнал светофора для беспилотных автомобилей

Ученые из университета Северной Каролины предложили добавить для беспилотного транспорта четвертый сигнал светофора – белый.

Об этом пишет New Atlas, сообщает Бабель.

Исследование показало, что четвертый сигнал светофора существенно сократит пробки на перекрестках и расход топлива.

Идея заключается в том, что беспилотники могут общаться друг с другом и распределять порядок движения более эффективно, чем светофоры. Поэтому существующие сигналы светофора должны сохранить свое значение, а четвертый будет сигнализировать «двигайся за впереди идущим транспортом»: надо ехать, если едет он, или остановиться, если он стоит.

Компьютерное моделирование, основанное на реальном трафике, показывает, что такое решение действительно имеет определенные преимущества. Ученые подсчитали, что в некоторых случаях белый сигнал светофора сможет снизить задержки на дорогах более чем на 90%.

Если на беспилотники придется только 10% участников движения, задержки снизятся на три процента, но если их количество достигнет 30%, выигрыш уже превысит 10%.