Глава Николаевского облсовета Замазеева приняла участие в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в составе делегации от Украины приняла участие в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.

Об этом она рассказала в четверг, 9 февраля, на своей странице в Facebook.

«Начали заседание с минуты молчания по жертвам ужасного землетрясения в Турции и Сирии. В повестке много вопросов. В том числе, запрос Турции на гуманитарную помощь. Наш вопрос звучит так: «Текущая ситуация городов и регионов Украины». Информируем представителей местного самоуправления Европы о ситуации в украинских общинах, о восстановлении деоккупированных территорий, об обеспечении граждан самым необходимым в условиях войны», - написала глава облсовета.

Также Анна Замазеева поделилась, что после общения с представителями местного самоуправления Европы у нее нет ощущения, что Европа устала от Украины.