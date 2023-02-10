В Украине введут электронные рецепты на все рецептурные лекарства – их могут распространить и на популярные препараты

В Украине весной 2023 года Министерство здравоохранения вводит электронный рецепт на все рецептурные лекарства.

Об этом сообщили в Минздраве.

Это позволит упростить процесс назначения лекарства, сделать его более эффективным и современным. Также это позволит усилить контроль за отпуском рецептурных лекарств в аптеках. Решение будет внедряться постепенно: при отсутствии света или связи в медицинском учреждении врач по-прежнему может выписать рецепт на специальном бумажном бланке. Электронный рецепт распространится на зарегистрированные в Украине лекарственные средства, подлежащие отпуску по рецепту врача, и которые пациент покупает за собственные средства.

К этому перечню относятся также антибиотики, противосудорожные средства, гормональные препараты (в том числе и противозачаточные), препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний. Важно, что ряд некоторых привычных лекарств против боли, кашля или успокоительные также могут относиться к препаратам, отпуск которых должен осуществляться исключительно по рецепту врача.

"Именно поэтому важно заблаговременно проверить инструкцию лекарственных средств, которые вы употребляете, и если они рецептурные - позаботиться о получении соответствующего рецепта у своего лечащего врача до апреля для того, чтобы в дальнейшем беспрепятственно и правомерно приобрести лекарства по рецепту в аптеке", - пояснили в Минздраве.

Такой е-рецепт можно получить независимо от наличия декларации с семейным врачом. В то же время, пациент должен быть обязательно зарегистрирован в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) – это простая процедура, которую может быстро осуществить любой врач. Выписать е-рецепт смогут врачи всех специальностей государственных, коммунальных или частных клиник, или врач-ФЛП. И для этого необязательно иметь договор с НСЗУ.

Для того чтобы получить рецепт на лекарство, необходимо обратиться на прием к лечащему врачу. Во время осмотра врач при необходимости зарегистрирует вас в электронной системе здравоохранения и сформирует электронное назначение, указав активное вещество, дозировку, продолжительность курса и инструкции по приему лекарств.

С выпиской е-рецепта вы получите его номер и уникальный подтверждающий код, которые необходимо сообщить фармацевту в аптеке для приобретения лекарств.