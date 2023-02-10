Жители деоккупированной Снигиревской ОТГ получили продуктовые наборы

В пятницу, 10 февраля, депутат Николаевского облсовета Игорь Мухарский доставил в деоккупированную Снегиревскую ОТГ гуманитурную помощь.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

По его словам, напрямую помог в подготовке и доставке продуктовых наборов председатель сельскохозяйственного предприятия Николаевского района Владимир, пожелавший остаться неназванным.

– Также встретились с главой Снигиревской военной администрации Иваном Кухтой. Он помог организовать распределение гуманитарной помощи привезенной среди населения. С ним обсудили неотложные потребности жителей, наметили пути дальнейшего сотрудничества. Ибо в это непростое время важно осознавать, что волонтерская помощь жителям деоккупированных территорий крайне важна и необходима, поэтому работа в этом направлении будет продолжена. Победим вместе, все преодолеем вместе, потому что имеем общую цель, к которой идем каждый день, - благосостояние людей в свободной процветающей Украине, - сказал Мухарский.