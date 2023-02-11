Археологи заявили, что нашли причины падения древней Хеттской цивилизации

Ученые предложили новое объяснение внезапного краха древней Хеттской цивилизации. Исследовав деревья, которые были живыми в то время, они обнаружили свидетельства засухи, случавшейся три года подряд, которая могла привести к неурожаям, голоду и мятежам.

Об этом пишет Зеркало недели со ссылкой на The Guardian.

Около 1200 г. до нашей эры человечество пережило серию падений или уменьшение нескольких империй на Ближнем Востоке и в восточном Средиземноморье. Это событие называют крахом бронзового века. Одной из самых могущественных была Хеттская империя, с центром в современной Турции, которая занимала также части современных Сирии и Ирака.

– Вероятно, три года подряд был почти полный неурожай. Скорее всего, люди имели продовольственные запасы, которых хватило бы на год засухи. Но когда они страдали три года подряд, у них закончилась еда, которая могла бы поддерживать их, – заявила Брита Лоренцен, профессор антропологии Университета Джорджии и соавтор исследования.

По ее словам, это привело к краху налоговой системы, массовому дезертирству хеттской армии, а также вероятно, массовой миграции жителей. Хетты также столкнулись с проблемой отсутствия порта или другого удобного пути доставки продовольствия в этот район.

Хеттское царство со столицей Хаттуса было одной из великих держав древнего мира на протяжении пяти веков. Империя была главным геополитическим соперником Древнего Египта во времена Нового царства.

Ученые долгое время пытались понять, что явилось причиной падения Хеттской цивилизации, а также царств в Греции, на Крите, Ближнем Востоке и ослабления египтян. Среди основных гипотез рассматривались война, вторжение и изменение климата. Новое исследование может пролить свет на причины падения Хеттской империи.

Исследователи изучили можжевельник, который рос в этом регионе в то время и был собран для строительства деревянного сооружения к юго-западу от Анкары. Ученые определили постепенный переход к более засушливым условиям в XIII-XII веках до н.э. Кроме того, исследователи обнаружили свидетельства сильных засух три года подряд: в 1198, 1197 и 1196 годах до нашей эры, совпадающих с известным временем распада империи.

Хаттуса, обнесенная монументальной каменной стеной с воротами, украшенными львами и сфинксами, была сожжена и заброшена. Тексты, написанные на глиняных табличках с использованием распространенной в регионе клинописи, подробно описывавшие хеттское общество, политику, религию, экономику и иностранные дела, больше не обновлялись.