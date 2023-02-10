«Мы сделаем все, чтобы у наших летчиков были современные и эффективные крылья», - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за сопротивление российской агрессии. Он пообещал сделать все, чтобы украинские пилоты получили современную авиацию.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– Для меня всегда честь представлять Украину, и я горжусь нашим прекрасным и крепким народом. Вы слышали и видели, как поздравляют Украину. Это то, что сделали мы все вместе. Это то, как вас приветствуют. Я горжусь украинской смелостью. Я горжусь украинской несгибаемостью. Я горжусь украинской результативностью. Я горжусь вами всеми, кто воюет и работает ради нашего государства! Кто поддерживает фронт и правительство. Спасибо всем вам!

- Отдельно хочу сегодня отметить наших летчиков, всех наших бойцов Воздушных сил, каждого и каждого, кто защищает украинское небо. Пока, к сожалению, мы не можем сбивать все российские ракеты. Но все те десятки ракет, которые каждый раз сбиваем во время массированных налетов, – это каждый раз сотни спасенных жизней и это спасенная инфраструктура. То, что дает жизнь народу. Я благодарю вас, Воздушные силы! И мы сделаем все, чтобы у вас были современные и эффективные крылья! Исторические результаты для Украины всегда ближе, чем может показаться.